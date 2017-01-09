Комиссия засомневалась в представленных расчетах Автопарка. В акимате посчитали недостаточными доводы перевозчиков относительно повышения тарифов. Чиновники считают, что новая заявленная цена завышена. Не исключено, что стоимость проезда в общественном транспорте все-таки поднимется, но не настолько. - Члены Общественного совета заслушали представителей ТОО «Автопарк» и ТОО «ПАТП» и высказали свое несогласие с поданными заявками, высказали немало претензий по качеству обслуживания, жалобам по обилечиванию пассажиров, поведению водителей и др. Члены совета рекомендовали вернуть перевозчикам на доработку представленные заявки, а комиссии соблюсти все процедуры, предусмотренные законодательством, при рассмотрении данного вопроса, - объяснили в городском акимате.