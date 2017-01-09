Как выяснилось, найденный убитым учитель физкультуры 57-летний Болат КУНАТЫРОВ, работал в этой школе с 2006 года. Преподавал в младших классах, никаких негативных отзывов ни от директора школы, ни от сотрудников учебного заведения на имя физрука не поступало. - У него были "золотые руки". Он оставался в ночную смену, чтобы что-то починить. У Болата Фазыловича остались супруга и четверо детей, - рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" директор школы №16 Тамара ХАМИТОВА. По словам руководителя пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназиры МУХТАРОВОЙ, по подозрению в убийстве учителя физкультуры задержан 49-летний сантехник и по совместительству сторож школы №16. - В настоящее время ведётся досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство». Задержанный помещен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, убийство произошло в ходе совместного распития спиртных напитков, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА.