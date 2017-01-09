Фото с инстаграм uralskgorod "Фольцвген" следовал по трассе в сторону поселка "Меловые горки", а КамАЗ ехал навстречу. Из-за гололеда легковушку вынесло на встречную полосу движения, и большегруз врезался в "Фольксваген". От удара обе машины слетели с дороги в кювет. В момент аварии в легковой машине находились четыре человека. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что сейчас в реанимации находится 58-летний мужчина, который был доставлен в областную клиническую больницу с переломами ребер, ушибом сердца и политравмами. Кроме того, в травмпункт с места ДТП был доставлен мужчина 1981 года рождения с закрытыми переломами ребер. Также 8 января произошло ДТП с участием двух внедорожников и "Лады" в районе остановки "Вторая база". В аварии пострадал один мужчина 1980 года рождения. У него диагностирован перелом шейки бедра.