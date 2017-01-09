Сайт www.xtubeporno.net с 411 игровыми и 11 125 видеоматериалами порнографического характера находился в свободном доступе на территории РК. К примеру, в игру "чем закончится поездка в авто, решать вам", играли 11 829 человек. Как выяснилось, в числе игроков были не только взрослые, но и несовершеннолетние. В целях защиты детей и подростков от негативного воздействия сайтов порнографического характера, прокуратурой было Атырау внесено исковое заявление об ограничении распространения данного сайта на территории РК. - По результатам рассмотрения дела 5 января текущего года решением городского суда исковое заявление было удовлетворено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Атырау.