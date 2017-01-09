Раненого мужчину оставили у дверей больницы в Актау

Неизвестный на машине подъехал к приемного покою, выгрузил из салона автомобиля раненого и оставил его у дверей больницы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5sZkSeX9kUE В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как к дверям областной больницы подкинули раненого мужчину. Инцидент произошел 3 января 2017 года примерно в 22:05. Все происходящее засняла камера видеонаблюдения, установленная в Мангистауской областной больнице. К приемному покою подъехал автомобиль, из машины вышел пассажир, сидевший на переднем месте возле водителя. Парень вытащил раненого мужчину с заднего сидения автомобиля и бросил у дверей больницы. После чего сел в машину и уехал. У этой сцены оказался свидетель. Он и сообщил о потерпевшем сотрудникам лечебного учреждения. В больнице сообщили, что пострадавший был госпитализирован в реанимацию. - 30-летний мужчина госпитализирован с множественными колото-резаными ранами и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас состояние у пациента оценивается как средней тяжести, и он переведен в отделение нейрохирургии,- рассказали врачи областной больницы. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что подозреваемый был задержан по горячим следам. - По данному факту проводится досудебное расследование по 3 части статьи 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса РК, - отметили в ведомстве. Регина ЯСНАЯ