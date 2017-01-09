Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, ЧП произошло 7 января. - Ребенок 2012 года рождения упал с высоты. Он получил ушиб грудной клетки и ЗЧМТ. Его состояние сейчас стабильное, он получает лечение в больнице, - отметили в облздраве. Врачи просят родителей не оставлять детей без присмотра и закрывать замки на окнах.