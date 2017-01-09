В редакцию "МГ" обратились родители областной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта №15 с заявлением, что их дети не ходят на занятия из-за отсутствия автобуса. - У меня двое детей. Старшая, которая ходит в школу №15, и совсем маленькая, с которой я сижу в декрете. В декабре автобус постоянно ломался, и мы по этой причине пропускали занятия. А после каникул нам заявили, что нет бензина. Возить ребенка на такси у меня нет возможности. А добираться с двумя детьми на двух автобусах просто невозможно, - рассказала Алина. Стоит отметить, что тендер на топливо разыгрывается в течение 10 дней. Как сообщил директор школы Бауыржан АБДРАХМАНОВ, в декабре действительно были поломки автобуса, которые решались в течение одного-двух дней. - С 31 числа у нас закончился бензин и теперь мы ждем госзакупок. Думаю, в течение недели все проблемы решаться, - рассказал Бауыржан АБДРАХМАНОВ.