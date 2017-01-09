Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бокейординского района Нурлана РАХИМЖАНОВА, 28-летний Бекет КОЖАНТАЕВ в ходе ссоры нанес несколько ножевых ранений своему старшему брату Медету. - Когда началась ссора за погибшего 29-летнего Медета стала заступаться его жена, и Бекет нанес ей несколько ножевых ранений, но несильных. Она жива, - отметил Нурлан РАХИМЖАНОВ. - Семья у них нормальная. Никогда не слышал, чтобы они злоупотребляли алкоголем. Погибший Медет работал в военкомате, а Бекет безработный. Сейчас подозреваемый находится в ИВС РОВД.