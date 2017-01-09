Программа утилизации автохлама началась 21 ноября 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал региональный менеджер компании ТОО «Оператор РОП» Зорнбек БИСЕНОВ, за два месяца в утиль было сдано 324 автомобиля. - За свои старые авто западноказахстанцы получили 50 млн тенге. Почти все уже получили свои деньги, но тем, кто сдал документы в конце декабря, вознаграждение перечислят в ближайшее время, - отметил Зорнбек БИСЕНОВ. Программа утилизации работает по двум категориям - полная и неполная комплектации. Если в машине есть кузов, двери, капот, крышка багажника, двигатель, коробка передач, радиатор, крылья, колёса, аккумулятор, баки и ёмкости для жидкого топлива, то это полная комплектация, за которую владелец получит 150 тысяч тенге. Если же чего-то из этого списка нет, то бывший хозяин заработает за свой автомобиль только 48 тысяч тенге. Утилизационный центр находится по адресу: Желаево, 39. По всем интересующим вопросам можно позвонить по телефону: +7 (701) 380-85-57.