Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал региональный менеджер компании ТОО «Оператор РОП» Зорнбек БИСЕНОВ, за два месяца в утиль было сдано 324 автомобиля. - За свои старые авто западноказахстанцы получили 50 млн тенге. Почти все уже получили свои деньги, но тем, кто сдал документы в конце декабря, вознаграждение перечислят в ближайшее время, - отметил Зорнбек БИСЕНОВ. Программа утилизации работает по двум категориям - полная и неполная комплектации. Если в машине есть кузов, двери, капот, крышка багажника, двигатель, коробка передач, радиатор, крылья, колёса, аккумулятор, баки и ёмкости для жидкого топлива, то это полная комплектация, за которую владелец получит 150 тысяч тенге. Если же чего-то из этого списка нет, то бывший хозяин заработает за свой автомобиль только 48 тысяч тенге. Утилизационный центр находится по адресу: Желаево, 39. По всем интересующим вопросам можно позвонить по телефону: +7 (701) 380-85-57.