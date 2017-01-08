Массовая авария с участием внедорожников произошла в Уральске

Столкновение произошло в районе 2-ой базы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео с места происшествия. fX33LMns59U Сегодня, около 21:00, в районе 2-ой базы по ул. Евразии произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, два из которых "Лэнд крузер" и одна "Лада Гранта". На место аварии приехала карета скорой помощи. Работают дознаватели. Подробности ДТП выясняются. Дана Рахметова