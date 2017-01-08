Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит административно-бытовое здание ТОО "КазСтройСервис" на территории месторождения поступило в 23.28. - В 02.25 часов пожар был полностью потушен. Площадь пожара составила 90 кв.м, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на вызов выезжали 3 единицы техники и 19 человек личного состава «Семсер-Өрт сөндіруші». Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.