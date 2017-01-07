Два отделения ЦОН будут работать только одно воскресенье - 8 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" После введения новшеств в миграционное законодательство ожидается большой наплыв людей, которые оформят временную регистрацию. Стоит отметить, что 7 января казахстанские ЦОНы оказали услуги более 9 тысячам граждан по регистрации и получению удостоверений личности.  