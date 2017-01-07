По словам водителя разбитой "Ауди", он вместе с дочкой приехал из магазина, они поднялись домой, а когда через несколько минут мужчина спустился за продуктами в машину, услышал сильный грохот. - Дочь осталась дома, а я пошел выгружать продукты и услышал шум. Вышел и увидел, что лед с крыши упал прямо на машину, - отметил хозяин разбитой машины. - В 2004 году у меня уже была такая ситуация. Тогда у меня была "Волга", и на нее также упали сосульки с крыши, но я не смог добиться компенсации, хотя ущерб оценили в 80 тысяч тенге. Глыба льда упала на крышу и багажник. От удара разбилось заднее стекло и пассажирское. Водитель все-таки вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать повреждения. К слову, на последнем совещании в городском акимате аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ раскритиковал работу КСК, которые не чистят дворовые территории и не сбивают лед с крыш. Между тем, это далеко не первый случай за эту зиму в Уральске, когда сосульки с крыши падают на припаркованные автомобили.