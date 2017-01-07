7 января православные христиане всего мира празднуют Рождество Христово, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20170107-WA0011 По традиции самая большая рождественская служба прошла в Храме Христа Спасителя. IMG-20170107-WA0006   Поздравить православных христиан пришел и. о. акима области Арман УТЕГУЛОВ, который пожелал всем прихожанам мира и благополучия. IMG-20170107-WA0008
После рождественской службы все пришедшие, которые выдержали строгий пост, приняли святое причастие. IMG-20170107-WA0009 После этого начался крестный ход.
IMG-20170107-WA0010 IMG-20170107-WA0007 IMG-20170107-WA0005 IMG-20170107-WA0004 Фото Медета МЕДРЕСОВА    