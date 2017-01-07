Иллюстративное фото из архива "МГ" В новом году в Казахстане выросла пенсия и пособие на рождение ребенка сразу на 20%, однако повышение пройдет не сразу, а поэтапно. В итоге пенсии увеличились с 1 января 2017 года на 9%, а с 1 июля – еще на 11%. Изменился месячный расчетный показатель. В 2016 году 1 МРП был равен 2121 тенге, а уже с 1 января этого года вырос до 2269 тенге. После увеличения МРП увеличатся и размеры штрафов. К примеру, если в 2016 году штраф за нарушение скоростного режима на 10-20 км/ч был 21 210 тенге, то теперь нарушителям придется заплатить 22 690 тенге. Новшества коснулись и реформ образования. Теперь школьники переходят на трехъязычную программу обучения. Изучать историю Казахстана и казахскую литературу будут на казахском языке. А еще несколько предметов старшеклассникам будут преподавать на английском языке. Еще в 2017 году ученики 1, 2, 5 и 7 классов будут учиться пять дней в неделю. Из-за чего летние каникулы начнутся не 25 мая, а чуть позже. Что касается ЕНТ, то его разделили на два экзамена - школьный и вступительный. Однако его прохождение оставили в прежней форме. К глубокому сожалению курильщиков, с нового года подорожали сигареты и, конечно же, повысятся цены на алкоголь. Теперь самые дешевые сигареты будут стоить 300 тенге, хотя ранее их можно было купить за 270 тенге. Алкоголь теперь тоже станет для кого-то недоступным. Уже 1 января пол литра водки подорожал на 90 тенге и вместо 690 тенге стал стоить 780 тенге.