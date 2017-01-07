Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, дело рассматривалось в Теректинском районном суде. - Правонарушитель въехал на территорию Республики Казахстан еще в конце 2014 года. В марте 2015 года он был привлечен к административной ответственности по статье 517 ч. 2 КоАП РК "Нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения", - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. Стоит отметить, что нарушение миграционного законодательства было выявлено в декабре 2016 года. Суд привлек правонарушителя к административной ответственности и применил в отношении него административное взыскание в виде выдворения за пределы территории Республики Казахстан. Постановление суда не вступило в законную силу. Напомним, что с 1 января 2017 года были изменены правила прибывания регистрации граждан.