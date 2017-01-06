Актер и активный блогер Ерден Телемисов снял видео о новшестве, которое вступило в силу с 1 января 2017 года, об обязательной временной регистрации граждан.  15826633_1273160232748862_2417414872763188523_n Согласно новым правилам, в течение 10 суток казахстанцы, прибывающие на новое место жительства, должны пройти регистрацию. За нарушение этой нормы гражданин и владелец жилья наказываются в размере 10 МРП (22690 тенге). По мнению разработчиков, такие меры помогут бороться с терроризмом и экстремизмом. Это и стало лейтмотивом юмористического видео актера Ердена Телемисова. yth2LBHWbyk