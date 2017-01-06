Согласно новым правилам, в течение 10 суток казахстанцы, прибывающие на новое место жительства, должны пройти регистрацию. За нарушение этой нормы гражданин и владелец жилья наказываются в размере 10 МРП (22690 тенге). По мнению разработчиков, такие меры помогут бороться с терроризмом и экстремизмом. Это и стало лейтмотивом юмористического видео актера Ердена Телемисова. yth2LBHWbyk