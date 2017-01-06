Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в акимат Уральска поступило 655 заявлений на легализацию недвижимого имущества на сумму 4 млрд тенге. По словам руководителя управления госуслуг ДГД ЗКО Тимура ТУЛЕПОВА, из 655 заявлений 311 - на жилые объекты и 344 - на нежилые. Однако не все граждане собрали полный пакет документов, поэтому 166 заявлений было возращено. - В итоге всего было легализовано 489 объектов на сумму 2,9 млрд тенге. Также 298 физических лиц легализовали 8,6 млрд тенге собственных средств, - отметил Тимур ТУЛЕПОВ. - Преимущество легализации в том, что это имущество не может быть конфисковано. Срок легализации прошел. В дальнейшем, если будут подобные акции, призываю граждан активнее участвовать, чтобы узаконить свое имущество и денежные средства, - пояснил Тимур ТУЛЕПОВ.