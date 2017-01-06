Жители многоэтажки, проживающие по адресу: Гагарина, 67 жалуются, что как только выпадают осадки, крыша их дома начинает протекать. Все ждут с нетерпением ремонта по программе "Модернизация ЖКХ".

- Мы живем в этой четырехкомнатной квартире уже три года. Как только въехали, начала течь крыша. Куда мы только не жаловались. Нам приходится жить только в двух комнатах, в остальные заходим поставить тазики для стока вода с потолка и убрать штукатурку, которая отваливается кусками. Когда начинаются дожди, мы просто съезжаем всей семьей на время к тете. Делать ремонт просто бесполезно. Отваливаются обои. Наш дом включен в программу "Модернизация ЖКХ" уже примерно год. Сначала нам отказывали в ЖКХ, потом пообещали ремонт сделать летом, но не сделали. Объяснили это тем, что нет средств у государства, - рассказывает местная жительница Гульнара. -Наш КСК "Алмаз" никак не реагирует на эту проблему. Элементарно ждем по три дня, чтобы скинули снег с крыш. Стены и потолки затопило до второго этажа. Каждый день мы проветриваем комнаты. Я астматик, и мне этим дышать нельзя.

Стоит отметить, что в квартирах многоэтажки уже трещит электропроводка и не работают некоторые розетки.

Как рассказала местная жительница Валентина ЧЕБОТЕНКО, дом был построен 43 года назад. Жители сами собирали деньги и на свои средства делали ремонт. - Только ремонт крыши над моей маленькой кухней мне обошелся в 65 тысяч тенге. Теперь мы переживаем, останутся ли цены в договорах прежними. Ведь уже начался 2017 год, а договор заключали в 2016 году. Дышать, конечно, сложно, воздух в квартире сырой и влажный, - отметила Валентина ЧЕБОТЕНКО. Жители утверждают, что подрядная организация, которая должна делать им крышу, готова в любое время начать ремонт. Но акимат не выдает разрешения. Как рассказалаосле обильного снегопада работники три раза выезжали чистить крышу. Сейчас же там там из-за погодных условий образуется ледяная корка и очистить крышу от нее невозможно. - Просто там нужен капитальный ремонт крыши. Три года подряд жители сами отказывались от программы "Модернизация ЖКХ". Только в прошлом году все подписали. Уже сданы все необходимые документы. Единственное, осталось только подождать финансирования, - отметила