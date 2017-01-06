Теперь стоимость газа на АГЗС колеблется от 63 до 68 тенге за литр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gaz В конце 2016 года цена за литр газа составляла 54 тенге за литр сжиженного газа. Сейчас самый дешевый газ можно купить только на АГЗС "Тауекел" и "Алау" - по 63 тенге. Стоит отметить, что на одном из совещаний руководитель департамента комитета по регулированию монополий ЗКО Мурат ОСПАНОВ заявил, что с начала нового года планируется повышение цен на газ, и оно вызвано ростом составляющих тарифов. Также он говорил, что цена возрастет в среднем не более чем на 1%. Напомним, что цены на сжиженный газ стали расти после того, как отменили госрегулирование голубого топлива в августе 2016 года. До того момента газ на заправках можно было купить по 39 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА