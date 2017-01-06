Более 20 тысяч сайгаков мигрируют к барханам ЗКО

Из-за огромного количества снега в степях сайгаки не могут себя прокормить, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aYs1Eh8uxRk Как рассказал аким поселка Новая Казанка Жангалинского района ЗКО Сакен ГУБАШЕВ, миграция сайгаков началась еще 29 декабря 2016 года. - 30, 31 декабря и в первых числах января был самый пик их кочевки. Как раз снег покрылся коркой льда и сайгаки направились к барханам через наш поселок Новая Казанка. Такое происходит далеко не каждый год. В прошлом году, например, снега было мало, и еду животные могли себе добыть легко. А в этом году им намного тяжелее из-за обильных снегопадов, - отметил Сакен ГУБАШЕВ. Стоит отметить, что стадо сайгаков мигрируют под присмотром природоохранной инспекции, они сопровождают животных на снегоходах и машинах. Видео предоставлено жителями Новой Казанки