Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе АО "Казакстан Темир Жолы", 27 декабря состав выехал из немецкого города Херне. - В конце 2016 года был запущен первый поезд с рефрижераторными контейнерами, который следует по маршруту город Херне (Германия) - Ланчжоу (КНР). Первыми заказчиками стали производители вин во Франции, - пояснили в пресс-службе КТЖ. Стоит отметить, что климатический режим в новых контейнерах регулируется в диапазоне от - 25 до +25 градусов. Введение подобных новшеств позволит ускорить перевозку скоропортящихся грузов.