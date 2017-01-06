Фото с сайта avestnik.kz Поднять цены в Автопарке пытаются еще с ноября прошлого года. Перевозчик подал заявку в акимат, но ответа, по словам юриста компании, до сих пор не последовало. Похоже, устав ждать разрешения, в предприятии решили подключить «четвертую власть». Сегодня в компании вновь собрали представителей СМИ и в очередной раз пожаловались на хроническое безденежье. - По истечении нескольких месяцев никаких результатов о рассмотрении нашего обращения нет. С действующим тарифом в 55 тенге предприятия-перевозчики вынуждены нести серьезные убытки. Об увеличении заработной платы работникам, обновлении парка автобусов в данном случае говорить крайне затруднительно, кроме того, падает качество оказываемых услуг, - сокрушаются в ТОО «Автопарк». Актюбинцев же, которые и без того часто возмущаются качеством обслуживания Автопарка, такая настойчивая затея перевозчика раздражает. - От того, что они цены поднимут, сервис у них не поменяется! Надо бы тендер объявить. Уверен, появятся те, кто и по старой цене согласиться перевозить пассажиров, - говорит житель Актобе Сайран КУМУШЕВ. В городском акимате ответили, что по данному вопросу создана комиссия, которая изучает расчеты Автопарка. Соответственно заявка перевозчика находится на стадии рассмотрения.