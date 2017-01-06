Глыбы снега и льда свисают с крыш зданий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ikologiya (3) В редакцию "МГ" обратились жители Уральска с жалобами на то, что с крыш госучреждений свисают огромные ледяные сосульки и шапки снега, которые в любой момент могут обрушиться, убить или покалечить прохожих. - Я пенсионерка, каждое утро прохожу по этой улице в городскую поликлинику №3 и в аптеку. А тут такое дело, противно смотреть. Висят эти сосульки, идешь и боишься. А вдруг упадет? Ну хотя бы огородили как-то или вообще убрали эти глыбы с крыш, - жалуется местная жительница Галина ИВАНЧЕНКО. Одно из таких зданий находится в центре Уральска - это отдел образования города, прямо над входом которого висят огромные сосульки. Такие же глыбы льда замечены на крышах зданий департамента экологии ЗКО, центра занятости и соцпрограмм, областного департамента казначейства, воинской части "Сокол" и даже городского акимата. Стоит отметить, что ни около одного здания нет защитных лент, которые бы предупреждали пешеходов об опасности. Напомним, 5 января в городском акимате прошло совещание, где Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, высказывал недовольство в отношении работы КСК и отмечал, что у жителей нет нареканий по поводу работы ТОО "Жайык таза кала". sokol (2) sokol (1) kaznacheistvo (3) kaznacheistvo (2) kaznacheistvo (1) ikologiya (2) ikologiya (1) gorono (2) gorono (1) gor akimat (2) gor akimat (1) centr zanyatosti (2) centr zanyatosti (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  