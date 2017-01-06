Почти 900 осужденных в Западно-Казахстанской области попали под амнистию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, контроль за трудоустройством вышедших на свободу будет осуществлять прокуратура области. По словам помощника прокурора ЗКО Тимурлана ИСМАИЛБАЕВА, ранее была увеличена квота по трудоустройству для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. - Ранее квота составляла 3% от общего числа рабочих мест, сейчас она равна уже 5%, - пояснил Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ. Стоит отметить, что экс-заключенные могут устроиться на работу дворниками, каменщиками, сварщиками, электромонтерами и разнорабочими. Кроме того, есть возможность пройти обучение на данные специальности. Как сообщили в отделе занятости и социальных программ, далеко не все работодатели хотят брать к себе на работу бывших заключенных. К слову, сейчас на учете по безработице в состоят 700 человек. Напомним, 888 человек в ЗКО попадают под амнистию.