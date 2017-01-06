Злоумышленник похитил у старика более 300 тысяч тенге, а потом зарубил его топором, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

17 лет колонии особого режима с конфискацией имущества получил житель Аккистау за кражу и убийство пенсионера, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

По версии следствия, житель села Аккистау, зная, что пенсионер живет один и у него есть сбережения, летом 2016 года, проник в его квартиру, из которой похитил 334 721 тенге.

В случившемся пенсионер подозревал своего соседа и его брата, который часто заглядывал к родственнику. Однажды старик, встретив соседа в подъезде, потребовал, чтобы тот вернул похищенные деньги.

Услышав крик старика, из квартиры выбежал подсудимый с топором и ударил им в шею пенсионера. После чего затащил жертву в его дом и убежал. Через некоторое время, желая скрыть убийство, подсудимый вернулся в квартиру убитого, завернул тело в ковер и сбросил его в канализационный колодец на улице.

Приговор суда вступил в законную силу.