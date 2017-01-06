Кадр с видео 31 канала По словам мамы маленького Санжара, вечером она как обычно пришла забирать сына из сада. Но увидев ребенка, едва не потеряла дар речи. У Санжара были выбиты два передних зуба и даже порвана уздечка. Воспитатели так и не смогли объяснить шокированной Алие УТЕУЛИНОЙ, что случилось с сыном. Мама тут же забрала мальчика домой, вызвала скорую и написала заявление в полицию. Как стало известно, после случившегося заведующая дошкольной гимназии получила выговор. Теперь в городском отделе образования ждут результаты судебно-медицинской экспертизы. Если она подтвердит, что травмы ребенок получил именно в детском саду, заведующая и воспитатели будут уволены, рассказали в отделе образования г. Актобе. Родители Санжара после инцидента перевели сына в другой детский сад, но пока мальчик все еще восстанавливается после случившегося. Напомним, дошкольная гимназия «Каусар булак» уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Год назад родители дошколят сообщили, что воспитатели применяют в отношении детей недозволенные методы. В частности, заклеивают непоседливым малышам рты скотчем. Мамы даже предоставили журналистам видео, где дети рассказывают о жестоких мерах наказания. После этого в садик нагрянула проверка, однако факт не подтвердился.