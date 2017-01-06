Как рассказал многодетный отец Галиб АББАСОВ, еще в 1985 году его отец приехал из Азербайджана и остался в Казахстане. - Позже я создал семью со своей супругой Камиллой, у нас родилось семеро детей. Проблема у нас с жильем и работой. У нас никогда не было своей жилплощади. Жить, конечно, тяжело. От безысходности два года назад мы решили уехать на родину. Но через некоторое время вернулись, так как там вообще невозможно прокормить семью. Теперь живем большой дружной семьей - 16 человек. Ютимся в квартирке на 40 квадратных метрах, вместе с семьей брата. У него четверо своих детишек, - рассказывает Галиб АББАСОВ. - За квартиру платит мой брат 50 тысяч тенге в месяц. На сегодняшний день я остался без работы. Раньше работал разнорабочим, таксистом, сапожником. Последнее время трудился грузчиком на рынке "Алтын-Алма" и получал 1500 тенге в день. 28 декабря меня уволили из-за того, что точка продажи, где я работал, закрылась. Теперь остались без средств к существованию. В семье Аббасовых семеро детей: 18-летний Рафик, 16-летняя Лейла, 14-летняя Гульнара, 11-летняя Сабина, 9-летний Эльвин, 7-летний Рамина, 5-летний Иман. - На сегодняшний день мы выживаем за счет родного брата и мамы. Они нам помогают. Я уже обращался по поводу жилплощади в акимат, но там мне отвечают: потерпи года два. На очередь я встал 2009 году, был 385-ым. Прошло семь лет, теперь в очереди я 204-ый. Когда нам дадут жилье? Ведь мы же выживаем, как можем, и сколько еще нам ждать? Сам всегда работаю, но все же это копейки, - рассказал Галиб. Жена Галиба Камилла страдает астмой уже более шести лет. Один баллончик для асматика стоит 17 тысяч тенге. - Не могу отвести ее к врачу, ведь стоимость приема и лечения выльется в немалую сумму. На бесплатной основе ее не принимают, так как она не гражданка Казахстана. Для того, чтобы ей получить хотя бы вид на жительство, необходимо ехать в консульство. А у меня возможности нет ее отправить, - говорит Галиб. Как рассказал мужчина, устроить детей в школу тоже было непросто. Сейчас они учатся в школе №17. - Там, конечно, кормят их бесплатно. Но форма, которую сшили на них, на два размера больше. Детям нечего одевать, канцтовары приходится самим покупать. А они у меня все стараются, хорошо учатся и занимаются спортом, - отметил многодетный отец. Галиб обращался в азербайджанскую общину. Но и там ему с работой не смогли помочь. Сейчас семья Аббасовых просит помочь им с жильем и работой. - Я согласен на любую работу, - говорит мужчина и добавил, что им нужна прописка для того, чтобы его супруга могла посещать врача бесплатно. Корреспонденты "МГ" обратились за комментариями в ЖКХ г.Уральск, чтобы узнать, как продвигается очередь Аббасовых на получение жилья, однако заведующий сектором жилья и приватизации Арман БИСЕМБАЛИЕВ ответил, что ему сейчас некогда. Редакция написала официальный запрос и после получения ответа от акимата Уральска, он будет опубликован. Все, кто хочет и может помочь Аббасовым, можете связаться с Галибом по номеру: 8-747-385-17-45.Галиб Аббасов