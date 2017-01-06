Как сообщил председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ, за 2016 года в производстве находилось 47 дел на 81 лицо. По 38 уголовным делам в отношении 65 лиц были вынесены обвинительные приговоры, 3 дела были возвращены прокурору и по 2 делам было назначены меры медицинского характера. - Также в 2016 году 3 дела были возвращены прокурорам. К примеру, были перепутаны номера статей, исправлять такие ошибки может только орган досудебного расследования, - рассказал Кайрат ЧАЛКАРОВ. Стоит отметить, что отмены приговора в 2016 году не было. Было только изменение приговора в отношении двух лиц. По штату СМУС была нехватка кадров, с августа был назначен еще один судья Ермаханов. СМУС работает в полном составе. Как отметил председатель специализированного межрайонного суда по несовершеннолетним ЗКО Тельман ИБРАШЕВ, ювенальным судом было рассмотрено в 2016 году 32 дела по уголовным делам, 385 гражданских дел и 212 административных. - Изменений и отмены приговоров в ювенальном суде за прошлый год не имеется, - сообщил Тельман ИБРАШЕВ. Как рассказала судья ювенального суда Жанар ИШПАНОВА, количество уголовных дел, рассмотренным ювенальным судом за прошлый год уменьшается.Если в 2015 году в производстве было 40 уголовных, то в 2016 - 32 дела. - Наказание в виде лишения свободы несовершеннолетним за прошедший год не назначали. Преступления, совершаемые несовершеннолетними, это, в основном, грабежи, кражи и нанесение побоев, - сообщила Жанар ИШПАНОВА.