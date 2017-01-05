Сотрудники противотуберкулезного диспансера рассказали, что мужчина поступил к ним в больницу месяц назад. Проходил лечение и сегодня у пациента случился нервный срыв. Он выпрыгнул из окна четвертого этажа. После чего с травмами был доставлен в областную больницу. - Мужчина поступил к нам с многочисленными травмами и множественными переломами костей. Также у пострадавшего произошел разрыв лёгких. Через час мужчина скончался в реанимации,- сообщили врачи областной больницы.