Инцидент произошел сегодня, 5 января, в противотуберкулезном диспансере. 40-летний мужчина выпрыгнул из окна палаты, которая располагалась на четвертом этаже. В результате полученных травм пострадавший скончался, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". V-Chelyabinske-iz-okna-reanimaci Сотрудники противотуберкулезного диспансера рассказали, что мужчина поступил к ним в больницу месяц назад. Проходил лечение и сегодня у пациента случился нервный срыв. Он выпрыгнул из окна четвертого этажа. После чего с травмами был доставлен в областную больницу. - Мужчина поступил к нам с многочисленными травмами и множественными переломами костей. Также у пострадавшего произошел разрыв лёгких. Через час мужчина скончался в реанимации,- сообщили врачи областной больницы. Регина ЯСНАЯ