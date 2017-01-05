Мажилисвумен Екатерина НИКИТИНСКАЯ прибыла в Уральск с рабочим визитом. Сначала она посетила завод «Агрореммаш», а после встретилась с местными предпринимателями, чтобы выслушать проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Депутат отметила, что на сегодняшний день очень важно понять, что нужно для того, чтобы вывести предпринимательство на новый уровень, а кто кроме самих представителей бизнеса может знать это лучше всего. Именно поэтому каждый раз проходят встречи с предпринимателями в таком свободном формате. - Невозможно решить какие-то социально-экономические проблемы, обеспечить развитие гражданского общества, если у нас не будет сильной экономики, поэтому, когда мы выезжаем в регионы, мы обязательно встречаемся с предпринимателями. Хочу сказать, что мы наконец-то дошли до того, что заместитель генерального прокурора перед новым годом дал нам официальное письмо, в котором говорится, что они согласны с тем, что мы будем исключать статью «Лжепредпринимательство», теперь не будет этой статьи, - заявила депутат мажилиса парламента РК Екатерина НИКИТИНСКАЯ. После вступительного слова участники круглого стола смогли рассказать обо всех проблемах, которые их беспокоят. Оказывается, представители бизнеса стали разочаровываться в государственных программах. По словам члена регионального координационного совета Шолпан МАХМУДОВОЙ, когда предприниматели прибегали к помощи программы ДКБ-2020 и брали кредит, условия были таковы, что через три года предоставлялась возможность пролонгации, но в программу были внесены несколько десятков изменений, а это привело к тому, что те предприятия, которые вошли в программу при одних условиях, через три года не получили пролонгацию. - Когда предприятия берут миллиардные кредиты, они же все просчитывают, и рассчитывают не на 3 года, а как минимум на 6. И у нас есть предприятия, которые сильно пострадали, они субсидий лишились, и сейчас находятся в довольно-таки сложном положении. Самое главное, что бизнес разочаровывается в госпрограммах, а это достаточно серьезная проблема, - сказала директор ассоциации малого бизнеса ЗКО Шолпан МАХМУЖОВА. На это Екатерина НИКИТИНСКАЯ предложила сделать депутатский запрос. Также за круглым столом были подняты такие проблемные вопросы, как установка контрольных приборов учета на нефтеперерабатывающих предприятиях. Загвоздка в том, что их не производят в Казахстане, заказывать нужно только из Европы, а стоимость может доходить до 100 млн.тенге, но это не выгодно ни одному из заводов. Этот и другие вопросы депутат также взяла себе на заметку, чтобы в дальнейшем рассмотреть их на уровне правительства.