Помогите безработной молодежи

Уважаемая администрация сайта, модеры и читатели. Прошу Вас провести опрос и результаты отправить в ак орду, по поводу нескончаемой очереди безработной молодежи и пенсионеров занимающих эти рабочие места. Предлагаю поступить как в советское время - вышел на пенсию, хочешь работать - работай, только будешь получать одну з/п без пенсии. Я бы посмотрел как пенсионеры повалили со своих насиженных мест. Просто накипело. Всем бобра в новом году