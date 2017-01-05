Фото instagram.com Назначение прошло сегодня, 5 января. Теперь Мирболат НУРЖАНОВ будет курировать вопросы социального блока, образования, культуры, спорта и сельского хозяйства. Ранее этими вопросами занимался Марс САТЫБАЛДИЕВ, который уволился по собственному желанию. Мирболат НУРЖАНОВ являлся председателем ОЮЛ "Ассоциация молодежи ЗКО", работал в коммерческих структурах, был советником акима Бурлинского района ЗКО, главным специалистом Уральского городского отдела внутренней политики, помощником акима города Уральска и с 2013 года занимал пост акима поселка Круглоозерный.