Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима города Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, нареканий к ТОО "Жайык таза кала" у жителей нет, однако в акимат постоянно поступают жалобы на нечищеные дворовые территории, за которыми должны следить КСК. - На балансе у коммунальной службы 120 единиц техники, но если вдруг ее не хватает, то привлекают со стороны. Из-за обильных снегопадов у нас очень много снега в городе. Если с дорог, трасс и путепроводов ТОО "Жайык таза кала" снег вывозит, то во дворах многоэтажек с этим огромная проблема, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - На сегодняшний день из Уральска вывезено 162,6 тысяч кубометров снега - это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы привлекли уже коммунальщиков на помощь КСК, чтобы почистить дороги во дворах 5, 7 и 9 микрорайонов. Однако КСК не должны перекладывать теперь свою работу на них. Также аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ пояснил, что несмотря на малое финансирование коммунальных служб города, акимат идет навстречу кооперативам собственников квартир. - Нанимать технику и вывозить снег с вашей территории должны вы. Корректируйте график работы дворников и чистите снег вовремя, чтобы потом не было таких проблем. Я ежедневно объезжаю город и вижу какая ситуация во дворах. Все первые этажи по проспекту Евразия заняты магазинами, но они не вывозят снег с прилегающей территории. Они его складируют на обочине, а кто-то должен за них убрать. Работайте с участковыми сообща. Они раздадут таким нерадивым предпринимателям уведомления, если не поймут сразу, то штрафуйте. Все это в рамках закона, - заявил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Между тем, председатель КСК "Чайка" отметила, что у нее на участке главной проблемой является ТД "Байтерек", который снег со своей парковки скидывает во двор дома № 25. Председатель много раз говорила с руководством торгового дома, но никаких мер до сих пор не приняли. - Мало того, что они свой снег скидывают к нашим домам, так еще и разгрузка товара у них происходит со стороны того же дома. Грузовые машины на дороге делают "кашу", где легковушки застревают, и люди не могут ходить нормально, но администрация даже этот клочок дороги не может почистить, - сообщила председатель КСК "Чайка". На что аким города ей посоветовал написать заявление участковому, который обязан их за это оштрафовать, в противном случае Нариман ТУРЕГАЛИЕВ будет спрашивать уже с участкового. К слову, большинство нареканий от жителей города поступают в адрес КСК "Механик" и "Управдом".