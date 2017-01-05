Фото Informburo.kz Как отметили в суде, подсудимый Аржанов попросил о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. - Отбор присяжных пройдет 18 января. В нем будут участвовать 100 человек, из которых отберут 12 кандидатов. После чего будет назначена дата первого судебного заседания,- сказали в пресс-службе Мангистауского областного суда. Напомним, 26 декабря дело об изнасиловании шестилетней Виктории МИНИНОЙ поступило в специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат ИЗБАСАРОВ. Известно, что дело содержит 11 томов. Обвиняемый будет предан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».