Как рассказал глава области, в 2016 году согласно последним статистическим данным, более чем на 100% выполнен годовой план по объемам промышленного производства, привлечению инвестиции в основной капитал, количеству действующих субъектов малого и среднего бизнеса, валовой продукции сельского хозяйства, поступлению доходов госбюджета области и др. В ходе совещания также было озвучено, что расходная часть бюджета выполнена на 99,5%. Бердыбек САПАРБАЕВ напомнил первым руководителям администраторов бюджетных программ, что за неосвоение предусматривается их личная ответственность. Особой критике было подвергнуто областное управление физической культуры и спорта, не освоившее около 320 млн. тенге. - Весь год работали с профильным министерством, ведомствами, добиваясь выделения средств на улучшение спортивной инфраструктуры, оснащенности спортивных школ. А итог таков! - возмутился аким. - Это говорит об отсутствии ответственности. Особенно огорчает неосвоение средств, полученных по «Дорожной карте занятости» на ремонт объектов социально-культурной сферы. Я хорошо знаю наши школы, детские сады, в каком состоянии дороги. Государство дает нам деньги на то, чтобы исправить, улучшить, а мы на местах не можем освоить! Не думайте избежать ответственности, такого не будет, будете отвечать, - обратился к руководителям администраторов бюджетных программ глава региона. Подводя итоги совещания аким области озвучил ряд поручений. - Как мы начнем год, так его и завершим. Высокий темп работы, взятый нами в прошлом году, будет сохранен в 2017-ом. Бюджет нынешнего года увеличен по сравнению с минувшим годом на 15 %. Средства доложены быть вовремя освоены, для этого важно своевременное проведение конкурсных процедур. Мы должны работать еще больше, еще более сплоченно во благо народа. Сегодня мы должны определиться, какие ошибки были допущены нами в прошлом году, на что нам следует обратить особое внимание, и выработать единый алгоритм работы. Наша задача – исключив недостатки, использовать все резервы для дальнейшего развития региона с целью исполнения поручений Главы государства, направленных на улучшение благосостояния населения, - заключил Бердыбек САПАРБАЕВ.