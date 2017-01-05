По словам жительницы поселка Зачаганск Айнагуль, с началом холодов это далеко не первое отключение воды в их районе. - За последний месяц у нас уже несколько раз отключали воду. Но то, что мы остаемся без воды, не самое страшное. Дело в том, что у многих из нас котлы отопления автоматически отключаются, когда нет подачи воды, и нам приходится мерзнуть. Неужели нельзя все эти работы проводить летом или осенью? - возмущается женщина. Как рассказал начальник службы эксплуатации ТОО "Батыс су арнасы" Асылбек АМИРОВ, сейчас проводятся плановые работы по установке прибора учета потребления воды в поселке Зачаганск и установке хлористого очистителя. - Не так давно у нас две подрядные организации выиграли на эти работы тендер. 30 декабря они провели все подготовительные работы и сегодня, 5 января, устанавливают очиститель, задвижку и прибор учета воды. К 16.00 часам мы возобновим подачу воды в этом районе, - отметил Асылбек АМИРОВ. Стоит отметить, что на сайте ТОО "Батыс су арнасы" ежедневно обновляется информация о том, когда и где будут проводиться ремонтные работы с отключением воды.