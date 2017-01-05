Очевидцы происшествия прислали видео в редакцию "МГ. jH8bsXAtKFY Судя по видео, очевидцы пытались потушить машину снегом. Как рассказали в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в 11:07 часов на пульт пожарных поступило сообщение о том, что по адресу: улица Карева, 22 горит моторный отсек автомобиля "Фольцваген". - В 11:36 часов пожар полностью ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 8 человек личного состава, - отметили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Причина пожара и ущерб устанавливаются.