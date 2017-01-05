Бегающий в центре города верблюд с наездником рассмешил уральцев

В сети появилось видео, на котором незнакомец катается по тротуару на верблюде в районе остановки "Универмаг", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". i_QUxyZjOIQ Когда именно было снято видео, не уточняется, однако 1 января в соцсетях уже публиковалось видео, на котором тот же верблюд расхаживал ночью по дороге около площади Абая. Комментаторы похвалили парня за смекалку, написав, что лучше ездить на верблюде, чем часами стоять в пробках.