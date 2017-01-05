Оба водителя от комментариев отказались. Как сообщили местные жители, аварии на этом перекрестке происходят часто. - Мы уже устали от ДТП. Тут постоянно машины врезаются в столб освещения. Некоторые водители даже не знают правил дорожного движения и не уступают друг другу. Тут просто необходимо поставить светофор. Бывает всякое, а вдруг пострадают люди, - говорит местная жительница Галина.