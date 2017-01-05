На полтора года осудили исполняющего обязанности акима сельского округа, который за 20 тысяч тенге готов был выдать дубликат разрешения на земельный участок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщила пресс-служба Тупкараганского районного суда, и.о. акима сельского округа Сайн Шапагатова обвинялся по ст.366 ч.1 УК РК. Судом установлено, что подсудимый использовал свое служебное положение. За выдачу дубликата решения акима на земельный участок он потребовал взятку в размере 20 000 тенге. Гражданин, у которого эти деньги просил и.о. акима обратился в антикоррупционную службу по Мангистауской области.

Суд приговорил экс-чиновника к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и учреждениях с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступило в законную силу.