Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло 4 января около 20.00 часов на пешеходном переходе в районе поликлиники №1. Двое парней переходили дорогу, когда иномарка, ехавшая на большой скорости, сбила одного из них. Как рассказала мама одного из парней Елена КЛЮЕВА, ее сын с другом не смогли запомнить марку машины, потому как все произошло слишком быстро. - Автомобиль, который сбил друга моего сына, был темного цвета с госномером 295 или 495 BCA, однако марку они не разглядели. Водитель даже не притормозил, он ехал на большой скорости, а потом просто скрылся. Илья ГАРБУЗ (пострадавший. - Прим. автора) получил множество травм. У него вывих ключицы, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и гематомы, - отметила Елена КЛЮЕВА. - Когда Илью сбили, к ним подходила молодая пара, которые помогли подняться и собрать вещи, рядом было много таксистов, но из-за того, что у всех был шок, никто не спросил номера у очевидцев аварии. Родные Ильи ГАРБУЗ ищут свидетелей ДТП. Если кто-то располагает информацией о случившимся, просим позвонить по телефонам: 8 777 245 71 63 и 8 777 176 78 06.