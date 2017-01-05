Фото из архива "МГ" По словам главного специалиста отдела животного мира и охотничьего хозяйства областной территориальной инспекции Серика МАЖЕНОВА, 31 декабря был зафиксирован факт отстрела сайгаков в Жангалинском районе. Браконьерам удалось скрыться на снегоходе. На месте было обнаружено 14 самцов сайги с отпиленными рогами. - 4 января было найдено еще 19 отстреленных сайгаков с отпиленными рогами в Бокейординском районе, - рассказал Серик МАЖЕНОВ. Стоит отметить, что сейчас у сайгаков начался гон, и они ослабленные.