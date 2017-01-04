В редакцию "МГ" обратились жители города с жалобой о том, что во дворах многоэтажек складируется снег. Из-за этого застревают машины. - Наш дворник убирает всю территорию во дворах. Вот, например, по адресу: Сурова, 143, там не только наша территория, которая относится к КСК "Механик", также есть территория, принадлежащая КСК "Центр", КСК "Коммунальник". Территория у мусорки относится к городской, и ее должен убирать ДЭП. Но мы организуем выезд и проверим, так ли это. Просто у нас добросовестный дворник, на которого жалоб еще не поступало, - рассказала руководитель КСК "Механик" Татьяна ЛУКИНА. Стоит отметить, что жалобы поступают и от жителей частного сектора. Они утверждают, что снег, который они вывозят из дворов на обочины, тоже не убирают, хотя дороги от снега периодически расчищают. Как сообщил руководитель жилищной инспекции Нурлан ШАБДАРОВ, КСК должны убирать дворовую территорию от снега самостоятельно. Если во дворе есть место для складирования снега, то его не обязательно вывозить, а если нет, то КСК должны вывозить этот снег. Уборкой снега на городской территории занимается ТОО "Жайык таза кала". Если у жителей города есть жалобы по поводу уборки снега, можно звонить по телефону горячей линии: 505607. Или отправить сообщение в WhatsApp по номеру: 87084331550.