В популярном актюбинском паблике aktobe_zello в Instagram опубликовано фото молодого человека, который забрался на аттракцион "Стелла" в парке "Капитан Бриг". В комментариях актюбинцы бурно обсуждают поступок парня. Тут же выяснилось, что молодой человек - гость из Оренбурга. Зовут отчаянного парня Вадим, он занимается руфингом - покорением различных высот. Оренбуржец имеет свой канал на YouTube, куда и выкладывает свои очередные достижения. Туда же он разместил видео из Актобе. В ролике парень признался, что высота "Стеллы" для него незначительная - всего около 50 метров. Но осложняется все тем, что руфер не знает, подключен ли аттракцион к электричеству, поэтому покупает две пары резиновых перчаток и надевает их на ноги и руки.1GwylLJzEX8