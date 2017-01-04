Как рассказали в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, на пульт пожарных поступило сообщение о том, что в районе Самал-1, микрорайоне Акжунис 43, на территории банного комплекса «Три медведя» горит деревянная мансардная сауна. Прибыв на место пожара, было установлено, что банный комплекс горит открытым пламенем. Для тушения пожара были направлены гарнизоны повышенного второго ранга. - В 11.40 часов пожар был локализован. Площадь пожара составила 160 квадратных метров, при этом тушение было осложнено большим количеством припаркованных рядом автомобилей. Также не допущено распространение огня на соседние строения. Пострадавших в результате пожара нет, - отметили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Причина пожара и ущерб устанавливаются.