Впервые этот вопрос в августе 2016 года поднял аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, заявив, что в городе нередки случаи, когда машины, занимающиеся выкачиванием септиков в частном секторе, не довозят отходы до канализационных очистных сооружений, а сливают их в колодцы в черте города. В сентябре 2016 года маслихат Атырауской области принял постановление, согласно которому водители вакуумных машин, сливающие отходы в городской черте, будут подвержены административному наказанию по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства города». С сентября 2016 года уже был оштрафован 31 водитель, общая сумма всех штрафов составила 1 миллион 336 тысяч 230 тенге. Штраф по этой статье составляет 42 420 тенге, при повторном нарушении – 63 630 тенге. Для удобства горожан была открыта горячая линия в Whatsapp: 87011802679, куда жители могут присылать фото и видео фактов незаконного слива отходов, водопроводных аварий, скоплений снега или мусора, а также открытых колодцев. Для жителей Атырау по заказу акимата сняли социальный ролик о работе коммунальных служб города. DIEhrRv0x88