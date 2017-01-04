Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2017 году 7 января - православное Рождество - выпало на субботу, которая является выходным днем почти для всех организаций, но переноса дня отдыха на понедельник не будет. По закону, перенос выходного дня на следующий рабочий день происходит в том случае, если праздник совпадает с нерабочим днем. Стоит отметить, Рождество в список национальных и государственных праздников не входит, поэтому переноситься выходной день не будет.