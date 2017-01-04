Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ruКак рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в перинатальном центре Уральска 1 января родилось 4 мальчика и 8 девочек, а в роддоме №2 - 9 мальчиков и 8 девочек. - Конечно, это не рекордное количество новорожденных в новогоднюю ночь в области, но все равно не самое малое количество. Все малыши и молодые мамы чувствуют себя хорошо, - отметили в пресс-службе облздрава.