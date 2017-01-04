Иллюстративное фото с сайта mn.ru Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, 11-летний мальчик поступил в больницу с повреждениями обоих кистей рук и ожогом роговицы глаза. - Второй мальчик 2006 года рождения был доставлен в больницу с небольшими ожогами, после оказания медицинской помощи его отпустили домой, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. - Кроме того, за новогодние праздники в областную больницу поступили пятеро мужчин с ножевыми ранениями. Один из них поступил утром 4 января с резаными ранами. Он находится в тяжелом состоянии. Также в праздничные дни в больницу поступил 67-летний мужчина, который получил ожог в результате пожара. Из-за замыкания гирлянды в доме загорелась елка.